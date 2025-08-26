AccueilUS OpenFrancisca Dauzet, coach mentale de Medvedev : "Sur ce match contre Bonzi,...
US Open

Francisca Dauzet, coach mentale de Medvedev : « Sur ce match contre Bonzi, c’est vrai qu’il y a des choses qui ne sont pas accep­tables dans le comportement »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

De passage dans l’émis­sion « Retour Gagnant » sur Eurosport, la coach mentale de Daniil Medvedev, Francisca Dauzet, a commenté le compor­te­ment plus que limite de son joueur lors de sa défaite contre Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open. 

« Sur ce match, c’est vrai qu’il y a des choses qui ne sont pas accep­tables dans le compor­te­ment, mais comme vous l’avez dit, à un moment donné, il rentre dans une spirale interne. Et c’est très diffi­cile puisque la manière dont on voit les choses quand on est dans une colère profonde, contre soi‐même avant toute chose, c’est très diffi­cile d’en sortir et d’avoir un cali­brage juste par rapport à ce qui serait normal. Ça, c’est la première chose. Donc là, pour tout le monde, ça paraît fou et exagéré et inap­pro­prié, bien sûr. Donc ça, ça se travaille. La deuxième chose, c’est sur le fait d’uti­liser ce fait de match. On ne peut pas lui en vouloir. Il l’uti­lise très, très bien. Et tant que le tournoi ne le sanc­tionne pas, que dire ? »

Publié le mardi 26 août 2025 à 22:11

