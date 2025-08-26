De passage dans l’émission « Retour Gagnant » sur Eurosport, la coach mentale de Daniil Medvedev, Francisca Dauzet, a commenté le comportement plus que limite de son joueur lors de sa défaite contre Benjamin Bonzi au premier tour de l’US Open.
« Sur ce match, c’est vrai qu’il y a des choses qui ne sont pas acceptables dans le comportement, mais comme vous l’avez dit, à un moment donné, il rentre dans une spirale interne. Et c’est très difficile puisque la manière dont on voit les choses quand on est dans une colère profonde, contre soi‐même avant toute chose, c’est très difficile d’en sortir et d’avoir un calibrage juste par rapport à ce qui serait normal. Ça, c’est la première chose. Donc là, pour tout le monde, ça paraît fou et exagéré et inapproprié, bien sûr. Donc ça, ça se travaille. La deuxième chose, c’est sur le fait d’utiliser ce fait de match. On ne peut pas lui en vouloir. Il l’utilise très, très bien. Et tant que le tournoi ne le sanctionne pas, que dire ? »
Publié le mardi 26 août 2025 à 22:11