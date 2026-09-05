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Francisco Cerundolo, après avoir renversé Taylor Fritz : « Il a joué une finale ici, il jouait bien mieux que moi, je ne sais pas comment je m’en suis sorti »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il était mené deux manches à rien par Taylor Fritz au troi­sième tour de l’US Open, Francisco Cerundolo a renversé le 10e joueur mondial et gros outsider du tournoi (3−6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4), sans vrai­ment parvenir à expli­quer comment il avait réussi à retourner la situation.

« Comment j’ai réussi à m’en sortir ? Je ne sais pas. Il jouait bien mieux que moi lors des deux premiers sets. Il était vrai­ment agressif. Je ne me sentais pas du tout à l’aise. Après avoir repris l’avantage au troi­sième set, j’ai commencé à me mettre dans le match petit à petit. Au 4e et au 5e set, j’ai joué un très bon tennis, ce que je n’arrivais pas à faire lors du set précé­dent ni lors des tours précé­dents. Taylor est un joueur de haut niveau. Il a disputé une finale ici et remporté beau­coup de matchs. Je sais à quel point c’est diffi­cile de jouer contre lui. Gagner ici pour ma première fois sur le court Arthur Ashe, c’est fantastique. »

Une surprise de plus dans cet US Open 2026. 

Publié le samedi 5 septembre 2026 à 21:56

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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