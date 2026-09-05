Alors qu’il était mené deux manches à rien par Taylor Fritz au troi­sième tour de l’US Open, Francisco Cerundolo a renversé le 10e joueur mondial et gros outsider du tournoi (3−6, 4–6, 6–3, 6–4, 6–4), sans vrai­ment parvenir à expli­quer comment il avait réussi à retourner la situation.

« Comment j’ai réussi à m’en sortir ? Je ne sais pas. Il jouait bien mieux que moi lors des deux premiers sets. Il était vrai­ment agressif. Je ne me sentais pas du tout à l’aise. Après avoir repris l’avantage au troi­sième set, j’ai commencé à me mettre dans le match petit à petit. Au 4e et au 5e set, j’ai joué un très bon tennis, ce que je n’arrivais pas à faire lors du set précé­dent ni lors des tours précé­dents. Taylor est un joueur de haut niveau. Il a disputé une finale ici et remporté beau­coup de matchs. Je sais à quel point c’est diffi­cile de jouer contre lui. Gagner ici pour ma première fois sur le court Arthur Ashe, c’est fantastique. »

Francisco Cerundolo on beating Fritz at the U.S. Open



“It’s one thing to win a match in five sets. It’s another thing to come back from 2 sets to 0 down and a break. How did you pull your­self out of that hole today?”



Francisco : “I don’t know. 😂 He was playing way better than… pic.twitter.com/QhV7oSmVDj — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 5, 2026

Une surprise de plus dans cet US Open 2026.