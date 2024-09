Plutôt prudent lors de l’in­ter­view sur le court après sa belle victoire contre Casper Ruud en huitièmes de finale de l’US Open, Taylor Fritz a fina­le­ment assumé ses ambi­tions un peu plus tard en confé­rence de presse.

« Je pense qu’au fur et à mesure que vous vous améliorez, vos attentes augmentent. Ce qui vous satis­fai­sait et vous rendait heureux en termes de clas­se­ment et de résul­tats change. Je pense que dans le passé, j’étais très, très excité, très heureux d’at­teindre les quarts de finale dans les tour­nois du Grand Chelem. J’arrive à un point où même si je suis toujours heureux d’at­teindre les quarts de finale en Grand Chelem, je ne veux pas m’en contenter. Je veux vrai­ment plus », a affirmé le 12e mondial qui affron­tera Alexander Zverev pour une place dans le dernier carré.