En confé­rence de presse après sa défaite en trois contre Jannik Sinner en finale de l’US Open, Taylor Fritz a fait une décla­ra­tion inté­res­sante sur l’ère post‐Big 3.

« Carlos, Novak et d’autres ont perdu tôt et ça a ouvert le tableau. Mais, au final, on ne peut battre que l’ad­ver­saire qui est de l’autre côté du filet. Mais c’est positif, oui. Je suis en finale sans avoir l’im­pres­sion d’avoir joué mon meilleur tennis durant ce tournoi. C’était solide, mais pas excep­tionnel. Le revers n’était pas aussi bon que d’ha­bi­tude. Oui, peut‐être que les tour­nois sont plus ouverts. Je n’ai plus l’im­pres­sion qu’il faut jouer un tennis incroyable pour aller loin dans les tableaux. Mais Carlos et Novak n’étaient plus là. Si j’avais dû jouer Novak, il aurait vrai­ment fallu que je pratique un tennis excep­tionnel. Mais, en l’état, en jouant juste solide, on peut viser un quart de finale. Mais pour battre les meilleurs, rien ne change, il faut toujours donner le meilleur de vous‐même », a déclaré l’Américain dans des propos rapportés par L’Equipe.