La méthode Coué peut avoir du bon mais il semble que dans le cas de Tayor Fritz cela frise l’amnésie.
On ne perd pas 11 fois de suite si l’on est si près de son adversaire.
Pourtant à l’issue de sa défaite plutôt que de se remettre vraiment en cause, le joueur américain tente de se rassurer, c’est plutôt étonnant.
« Nous avons tous deux été très réguliers, chacun attendant les erreurs de l’autre. Il a commis beaucoup plus de fautes que d’habitude, et je me suis créé beaucoup d’occasions de break par rapport aux premiers sets. Au final, je n’ai pas besoin de beaucoup mieux jouer pour y arriver. C’est ça qui est frustrant, car j’ai eu toutes les occasions en jouant comme ça. Il faut que je serve un peu mieux, pas aussi mal que dans les deux premiers sets. C’est une des choses que font les grands joueurs au final, ce qui fait leur grandeur : ils remportent les points importants. Je savais que je devrais lui prendre ces points, car il n’allait pas les céder. C’est exactement ce qui s’est passé. Beaucoup de mes armes n’étaient pas là à ces moments‐là. C’était décevant »
Publié le mercredi 3 septembre 2025 à 07:45