Après quatre quarts de finale en Grand Chelem perdus (contre Nadal à Wimbledon 2022, contre Djokovic à l’US Open 2023 et à l’Open d’Australie 2024 puis contre Musetti à Wimbledon 2024), Taylor Fritz va vivre sa première demi‐finale en Grand Chelem.

« Je me disais qu’à chaque fois que j’étais dans en quarts de finale, je jouais Djokovic. (Rires.) Je pense que c’était ma façon de protéger mon ego. (Rires.) J’ai joué Rafa, Novak et encore Novak. Puis j’ai perdu contre Musetti à Wimbledon et je me suis dit que cette excuse n’était plus valable », a raconté l’Américain en confé­rence de presse après sa victoire contre Alexander Zverev.