Fritz : « Sans Djokovic, les chances de l’emporter pour nous tous sont beaucoup plus importantes et je pense que cela rend le tournoi plus excitant que jamais »

Taylor Fritz qui avait récem­ment fait une sortie remar­quée sur la possible absence de Djokovic a réci­divé lors de sa confé­rence de presse. Pour lui, depuis que Novak est offi­ciel­le­ment forfait, il n’y pas clai­re­ment de favoris pour remporter le titre.

« Je pense qu’en fin de compte, il est le meilleur joueur du monde et serait clai­re­ment le favori pour gagner les États‐Unis. Sans Djokovic, les chances de l’emporter pour nous tous sont beau­coup plus impor­tantes et je pense que cela rend le tournoi le plus exci­tant que jamais. Il y a eu une longue période où c’était essen­tiel­le­ment [Roger] Federer, [Novak] Djokovic, [Rafael] Nadal, [Andy] Murray et ça allait toujours être l’un de ces gars. Maintenant les temps changent un peu, il n’y a personne qui soit trop domi­nant en ce moment, donc j’ai l’im­pres­sion que n’im­porte qui entre 10 personnes pour­rait gagner le tournoi ».