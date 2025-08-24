Finaliste sortant de l’US Open, Taylor Fritz s’est exprimé sur les deux favoris du tournoi Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Pour le quatrième joueur mondial, l’ultra domination du duo n’est pas un problème, bien au contraire.
« Ils se sont tous deux beaucoup améliorés. C’est normal, car ils sont plus jeunes et continuent donc à progresser. Ils ont fait d’énormes progrès au cours des deux dernières années pour devenir des joueurs dominants. Je pense qu’ils motivent les autres joueurs à s’améliorer, car il faut beaucoup progresser pour les battre et prétendre aux plus grands titres », a commenté l’Américain, dans des propos rapportés sur le site du tournoi.
Publié le dimanche 24 août 2025 à 16:39