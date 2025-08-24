Finaliste sortant de l’US Open, Taylor Fritz s’est exprimé sur les deux favoris du tournoi Jannik Sinner et Carlos Alcaraz. Pour le quatrième joueur mondial, l’ultra domi­na­tion du duo n’est pas un problème, bien au contraire.

« Ils se sont tous deux beau­coup améliorés. C’est normal, car ils sont plus jeunes et conti­nuent donc à progresser. Ils ont fait d’énormes progrès au cours des deux dernières années pour devenir des joueurs domi­nants. Je pense qu’ils motivent les autres joueurs à s’amé­liorer, car il faut beau­coup progresser pour les battre et prétendre aux plus grands titres », a commenté l’Américain, dans des propos rapportés sur le site du tournoi.