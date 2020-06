Dès que l’annonce de l’officialisation de la tenue de l’US Open à huis-clos, sans qualifications, avec un tableau de double rétréci, sans double mixte, la joueuse canadienne spécialiste de la discipline a publié un long texte pour expliquer que cette décision était injuste.

Selon elle, l’US Open n’a plus rien à avoir avec un tournoi du Grand Chelem : »Ne pas avoir de qualification et un tableau de double plus petit augmentent le manque de parité au tennis. Nous ne voulons pas déplacer l’aiguille de la balance entre les plus riches et les autres de manière encore plus disproportionné, créant un plus grand écart entre ceux qui sont au sommet et ceux qui ont besoin de revenus. La beauté d’un tournoi du grand chelem est aussi liée à l’idée qu’un joueur puisse lutté lors de trois matchs difficiles pour gagner sa place dans le tableau principal. Cette histoire n’existera pas cette année à l’US Open. La beauté d’un tournoi du Grand Chelem est aussi lié à la force mentale et l’habileté qu’il faut pour gagner six matchs de double contre les meilleurs joueurs du monde, cela ne se produira pas. La beauté d’un tournoi du Grand Chelem, c’est aussi d’avoir la possibilité de jouer des doubles mixtes, un aspect unique du tennis. Cela n’arrivera pas cette année. Pour moi, un chelem n’est pas un chelem sans qualification, double et double mixte. Cela laisse un mauvais goût dans ma bouche quand tant de joueurs sont contre cet événement. J’espère que cette situation nous permettra de réfléchir pour à terme changer les choses »

Son texte a permis un vrai débat sachant que ceux qui sont pour cet us open sans spectateurs, expliquent à juste titre qu’il vaut mieux ça, que rien du tout.