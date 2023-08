Le Français s’est exprimé à nos confrères de l’Equipe, et visi­ble­ment être loin de sa fille lui pèse vraiment.

« Sept semaines sans voir ma fille, c’est trop diffi­cile. Elle voya­gera plus tard et la situa­tion sera diffé­rente, mais là c’était impos­sible. Ce sont des choses qu’on apprend. Je sais que main­te­nant je m’adap­terai plus à ma fille qu’au tennis. C’est le seul aspect diffi­cile en ce moment, car pour le reste j’étais plutôt satis­fait d’avoir pu enchaîner plutôt correc­te­ment les tour­nois. D’autant plus que je ne suis plus 15e mondial et, on ne va pas se mentir, quand tu es en haut, tu joues un peu moins. Là, pour gagner quelques places, il faut jouer beau­coup plus et on sait très bien que je ne peux pas le faire. Donc je vais essayer de bien choisir mes tour­nois. Mais j’ai toujours la moti­va­tion de me donner à fond »