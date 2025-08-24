Battu dès le premier tour à Washington et Toronto, puis forfait à Cincinnati en raison d’une douleur au poignet gauche, Gaël Monfils aborde l’US Open sans confiance.

« C’est ce que je dis depuis trois ans, gagner un match ça me va. J’aimerais bien gagner mon premier tour. Ça fait trois ans, depuis mon retour de bles­sure, que c’est comme ça. Je joue moins bien, je me sens moins bien, donc les objec­tifs sont beau­coup plus simples. J’essaie juste de gagner un maximum de matches. En gagner un, c’est déjà bien. Je suis honnête, je ne me sens pas bien physi­que­ment, pas bien tennis­ti­que­ment… Je suis bien dans ma tête, mais ça ne m’aide pas plus que ça », a avoué le Français de 38 ans dans des propos relayés par L’Equipe.

Il fera son entrée en lice face à Roman Saffiulin (90e mondial).