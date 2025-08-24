Battu dès le premier tour à Washington et Toronto, puis forfait à Cincinnati en raison d’une douleur au poignet gauche, Gaël Monfils aborde l’US Open sans confiance.
« C’est ce que je dis depuis trois ans, gagner un match ça me va. J’aimerais bien gagner mon premier tour. Ça fait trois ans, depuis mon retour de blessure, que c’est comme ça. Je joue moins bien, je me sens moins bien, donc les objectifs sont beaucoup plus simples. J’essaie juste de gagner un maximum de matches. En gagner un, c’est déjà bien. Je suis honnête, je ne me sens pas bien physiquement, pas bien tennistiquement… Je suis bien dans ma tête, mais ça ne m’aide pas plus que ça », a avoué le Français de 38 ans dans des propos relayés par L’Equipe.
Il fera son entrée en lice face à Roman Saffiulin (90e mondial).
