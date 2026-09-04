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Gaël Monfils : « Vous devriez poser la ques­tion à ma femme, vous seriez très surpris ! Elle pour­rait vous dire qu’elle aime­rait bien que je sois comme ça à la maison »

Par
Baptiste Mulatier
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Après avoir perdu contre Learner Tien au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–4, 6–3) et ainsi disputé le dernier match de sa carrière en Grand Chelem, Gaël Monfils a confirmé sa recon­ver­sion prochaine dans la finance, en tant que gestion­naire de patrimoine. 

Et alors qu’un jour­na­liste améri­cain l’a inter­rogé sur le contraste en ce métier sérieux et et son côté showman sur le court, le Français de 40 ans a évoqué sa person­na­lité diffé­rente en dehors des courts, notam­ment à la maison. 

« Vous devriez poser la ques­tion à ma femme (Elina Svitolina), vous seriez très surpris ! Évidemment, au tennis, je suis comme vous me voyez, elle pour­rait vous dire qu’elle aime­rait bien que je sois comme ça à la maison. Je suis un peu plus strict, plus sérieux, complè­te­ment diffé­rent. Le court, c’est mon espace de liberté où je peux laisser parler mes émotions. Dans la vie de tous les jours, je suis assez… c’est dur à dire, mais je manque de souplesse : j’aime que tout soit fait tout de suite et je suis un peu maniaque. Ça colle plutôt bien avec mon prochain chapitre », a répondu Monfils dans des propos relayés par L’Equipe.

Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 17:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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