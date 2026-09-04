Après avoir perdu contre Learner Tien au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–4, 6–3) et ainsi disputé le dernier match de sa carrière en Grand Chelem, Gaël Monfils a confirmé sa reconversion prochaine dans la finance, en tant que gestionnaire de patrimoine.
Et alors qu’un journaliste américain l’a interrogé sur le contraste en ce métier sérieux et et son côté showman sur le court, le Français de 40 ans a évoqué sa personnalité différente en dehors des courts, notamment à la maison.
« Vous devriez poser la question à ma femme (Elina Svitolina), vous seriez très surpris ! Évidemment, au tennis, je suis comme vous me voyez, elle pourrait vous dire qu’elle aimerait bien que je sois comme ça à la maison. Je suis un peu plus strict, plus sérieux, complètement différent. Le court, c’est mon espace de liberté où je peux laisser parler mes émotions. Dans la vie de tous les jours, je suis assez… c’est dur à dire, mais je manque de souplesse : j’aime que tout soit fait tout de suite et je suis un peu maniaque. Ça colle plutôt bien avec mon prochain chapitre », a répondu Monfils dans des propos relayés par L’Equipe.
Publié le vendredi 4 septembre 2026 à 17:14