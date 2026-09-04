Après avoir perdu contre Learner Tien au deuxième tour de l’US Open (6−3, 6–4, 6–3) et ainsi disputé le dernier match de sa carrière en Grand Chelem, Gaël Monfils a confirmé sa recon­ver­sion prochaine dans la finance, en tant que gestion­naire de patrimoine.

Et alors qu’un jour­na­liste améri­cain l’a inter­rogé sur le contraste en ce métier sérieux et et son côté showman sur le court, le Français de 40 ans a évoqué sa person­na­lité diffé­rente en dehors des courts, notam­ment à la maison.

« Vous devriez poser la ques­tion à ma femme (Elina Svitolina), vous seriez très surpris ! Évidemment, au tennis, je suis comme vous me voyez, elle pour­rait vous dire qu’elle aime­rait bien que je sois comme ça à la maison. Je suis un peu plus strict, plus sérieux, complè­te­ment diffé­rent. Le court, c’est mon espace de liberté où je peux laisser parler mes émotions. Dans la vie de tous les jours, je suis assez… c’est dur à dire, mais je manque de souplesse : j’aime que tout soit fait tout de suite et je suis un peu maniaque. Ça colle plutôt bien avec mon prochain chapitre », a répondu Monfils dans des propos relayés par L’Equipe.