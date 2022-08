« Elle peut faci­le­ment devenir la cham­pionne de l’US Open », affir­mait Mats Wilander récem­ment sur Eurosport. Ce genre de décla­ra­tion devient beau­coup plus fréquent depuis que Caroline Garcia a remporté le pres­ti­gieux tournoi de Cincinnati. En confé­rence de presse après sa victoire au 1er tour, un jour­na­liste a demandé à la Française ce qui se passe dans sa tête quand elle entend qu’elle fait partie des candi­dats au titre à New‐York.

« C’est assez drôle parce que quelques semaines ou quelques mois plus tôt, personne ne pensait à moi (sourire). Ça peut aller très vite. Le résultat de la semaine dernière a changé beau­coup de choses dans l’es­prit des gens. Tu réussis une bonne semaine, tu es la future cham­pionne. C’est le sport, c’est le tennis, c’est aussi pour ça qu’on l’aime. Je joue du bon tennis, je veux jouer de manière agres­sive et gagner le maximum de matches. On verra bien où ça me mène. Je me concentre sur un seul match à la fois. »

Caro’ affron­tera la Russe Anna Kalinskaya (60e) au 2e tour.