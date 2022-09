La Française a livré un match très dense où elle n’a vrai­ment jamais laissé respirer son adver­saire. Caroline s’im­pose en deux manches 6–3, 6–4. Elle affron­tera Ons Jabeur en demi‐finale.

4–0 en moins d’une demi‐heure, on ne pouvait rêver mieux comme départ pour la Lyonnaise. Puissante, précise, elle ne ratait presque rien alors qu’en face Cori Gauff restait rela­ti­ve­ment calme face à cet ouragan.

Et puis l’Américaine se relâ­chait un peu et rentrait enfin dans le match (2−4) en prenant le service de la Française. Le duel s’équi­li­brait et Caroline avait beau­coup de mal sur sa première balle de service, un atout sur lequel elle avait toujours pu s’ap­puyer depuis le début du tournoi.

Malgré tout, elle parve­nait à boucler la première manche (6−3) et repar­tait en trombe dans la seconde en faisant tout de suite le break (2−0). Mieux, elle se procu­rait même deux balles de double break à 3 à 1 mais Gauff sauvait les meubles et restait au contact.

Logiquement sous pres­sion sur ses remises en jeu, Caroline faisait preuve de courage en conti­nuant à cher­cher le coup dur.

A 5 à 4, le public commen­çait réel­le­ment à faire du bruit pour soutenir sa compa­triote. Mais Caroline tenait bon.

Jeudi, elle jouera donc sa première demi‐finale dans un tournoi du Grand Chelem, et elle aura encore toutes ses chances si elle propose un tennis de cette dimension.