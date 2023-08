On connaît désor­mais le premier adver­saire de Caroline Garcia pour le premier tour de l’US Open, il s’agit de Yafan Wang. Et malgré les impres­sions ça ne va pas être facile pour la Française. Contrairement à Garcia ces derniers temps, Wang est actuel­le­ment en pleine confiance : la Chinoise a remporté, en 3 mois, 37 matchs sur 40. De plus, Wang a remporté Acapulco en 2019, ce qui l’avait hissé à la 47e place mondiale, et 5 titres sur le circuit secon­daire. Garcia devra, comme Monfils dont on connaît le premier adver­saire, être très solide !