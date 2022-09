La Lyonnaise a livré une belle copie cette nuit. Elle domine aisé­ment Anna Kalinskaya (6−3, 6–1). Elle aura le « privi­lège » d’af­fronter au prochain tour la Canadienne Bianca Andreescu très effi­cace face à la tête de série 15, la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (6−2, 6–4).

Ce sera un vrai test pour la Tricolore car Bianca peut sur un match et un peu plus proposer le niveau de jeu qui lui avait permis de soulever le trophée à New‐York en 2019

📊 Plus grands nombres de victoires sur le circuit prin­cipal* depuis Roland Garros :

🇫🇷 @CaroGarcia – 28 victoires

🇷🇴 Simona Halep – 19

🇧🇷 Beatriz Haddad Maia – 18

🇨🇳 Shuai Zhang – 17

🇹🇳 Ons Jabeur – 15

🇷🇺 Daria Kasatkina – 14



De plus, la Canadienne aime la cadence et le rythme, jeu que propose en ce moment la Française. Ce duel sera donc une vraie étape pour les deux joueuses et le duel promet quelques étincelles.

A noter que les deux cham­pionnes se sont jouées une fois. C’était cette saison en Allemagne sur gazon. La Française l’avait emporté après un vrai combat : 6–7 (5), 6–4, 6–4.