Abattue après sa défaite, la Française a quand même voulu prendre le temps d’ana­lyser ce qu’il s’était passé.

« La nervo­sité était évidem­ment présente. Je pense que c’est assez normal. Vous savez, quand j’ai commencé le tournoi au premier tour, j’étais déjà stressée. Chaque match repré­sente beau­coup. Vous voulez gagner chacun d’entre eux. Évidemment, aujourd’hui, je savais que c’était les demi‐finales, donc vous savez ce que cela vous apporte si vous gagnez et ce que vous voulez atteindre. C’est un rêve depuis que je suis toute petite. Oui, je veux dire, aujourd’hui, le début du match n’était pas génial. J’ai fait quelques erreurs dans des points impor­tants. Les bras et les jambes ne bougeaient pas aussi bien. Évidemment, pour mon jeu, si je suis un peu plus lente ou si je ne vais pas cher­cher mon coup, les erreurs peuvent arriver très vite. J’ai fait du mieux que j’ai pu. J’ai continué à me battre, à foncer, parce que je sais que c’est ma façon de faire les choses. C’est ce qui m’a apporté tant de victoires ces deux derniers mois. J’ai continué à me battre pour ça, même si je jouais parfois très mal. Mais c’est ma façon de penser, et je vais conti­nuer comme ça »