Caroline Garcia a adopté un mode de pensée très diffé­rent depuis que sa saison est syno­nyme de plaisir et de victoires. Interrogée en confé­rence de presse sur le fait qu’elle allait affronter Coco Gauff devant son public sur le gigan­tesque court Arthur Ashe, elle a eu une réponse qui en dit long sur son nouvel état d’esprit.

« C’est vrai que je n’ai jamais joué sur le court Arthur Ashe contre une grande joueuse améri­caine, donc ce sera certai­ne­ment la première fois. En tant que joueuse fran­çaise, je sais qu’à Roland Garros, la foule peut être bruyante et tout. Évidemment, je sais que ce sera dans l’autre sens cette fois‐ci. Quoi qu’il en soit, j’ai vrai­ment hâte d’y être. C’est une grande expé­rience. Je vais me préparer. J’aurai ma petite équipe derrière moi. C’est le plus impor­tant, les personnes qui vous sont chères et qui vous ont soutenu. Je vais entendre des voix, et c’est le plus impor­tant. C’est un grand défi, vous savez. Je ne vais pas me plaindre de jouer sur le court Arthur Ashe contre une Américaine en quarts de finale de l’US Open. »