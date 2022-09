Lors de sa confé­rence de presse, Caroline Garcia toujours aussi « cool » a bien voulu répondre à un jour­na­liste qu’il lui expli­quait qu’au final elle avait réel­le­ment un jeu assez atypique.

« Je ne sais pas. Cela ne me semble pas si diffé­rent (sourire). J’essaie juste de jouer au tennis. Peut‐être qu’ef­fec­ti­ve­ment, je suis un peu plus à l’in­té­rieur du court sur les retours, que j’es­saie de jouer le plus tôt possible. Oui, c’est peut‐être la plus grande diffé­rence par rapport aux autres. Mais il reste que beau­coup de filles jouent dur, jouent fort, prennent la balle tôt. J’essaie juste de tout faire un peu plus vite et un peu plus tôt »