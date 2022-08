Caroline Garcia fait peur ! Et la Française a même eu les honneurs de Tennis.com, l’un des plus gros site de tennis au monde. La Lyonnaise, super bien dans ses baskets a confirmé que la victoire en double à Roland‐Garros avec Kiki lui a permis de rentrer dans une nouvelle phase où le plaisir est le maitre mot. Et pour prendre du plaisir, Caro a besoin d’être agressive.

« Gagner Roland Garros pour la deuxième fois de ma carrière en double m’a donné beau­coup de confiance, et j’ai eu beau­coup de plaisir jusqu’au titre. J’essayais de jouer de manière beau­coup plus agres­sive, c’est ainsi que je voulais le faire sur le circuit des simples égale­ment. On peut donc dire que c’est là que j’ai acquis la confiance néces­saire pour tout ce qui a suivi » a expliqué la Française qui veut aussi gérer la fameuse pres­sion qui existe aujourd’hui sur ses épaules suite à ses perfor­mances cet été.

« Je pense qu’en 2018, j’ai acquis beau­coup d’ex­pé­rience lors­qu’il s’agis­sait de traiter avec la presse, c’est là que j’ai appris ce que signi­fiait la pres­sion exté­rieure. Maintenant, nous l’ap­pli­quons en faisant les choses diffé­rem­ment. Je me suis sentie détendue ces deux dernières semaines, j’es­saie de ne pas me concen­trer sur ce que les autres pensent de mon jeu, donc le plan est d’es­sayer de conti­nuer à faire la même chose. Juste être détendu et jouer mon tennis »