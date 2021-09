Logiquement battu par Elena Rybakina (1–6, 4–6) au deuxième tour de l’US Open après une saison galère, Caroline Garcia s’est présentée en confé­rence de presse forcé­ment avec un peu de décep­tion, notam­ment par rapport à son bilan dans les tour­nois majeurs.

« Je n’ai pas eu le temps de faire mon bilan, là je suis sonnée d’avoir perdu. C’est une bonne joueuse qui sert bien mais évidem­ment je peux mieux faire. Le genou n’était pas à 100% mais j’étais pas dans le mal à chaque point. Ça m’a quand même affecté menta­le­ment, c’était l’autre genou […] Elle a fait un bon match, elle sert bien et elle est agres­sive. J’étais un petit peu en dedans dans le premier set. J’ai trop subi et j’étais vite en échange. Je ne saisis pas la balle de break que j’ai dans le deuxième set ce qui aurait pu changer beau­coup de choses. Même si elle gagne ses jeux de service on la sent pas hyper confiante. Mon bilan en Grand Chelem n’est pas flam­boyant. Notamment à Roland‐Garros où je joue Hercog au premier tour alors qu’en Australie je joue Osaka. À chaque fois j’ai eu des oppor­tu­nités que je n’ai pas su saisir et les adver­saires ne m’ont pas faci­lité la tâche non plus. Maintenant je vais aller à Ostrava, Chicago, Indian Wells… »