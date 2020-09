Deux jours après avoir réalisé l’exploit d’éliminer la tête de série numéro 1, Karolina Pliskova, Caroline Garcia n’a pas confirmé face à l’Américaine Jennifer Brady (41e) : 3-6, 3-6 en 1h20. Cette dernière, plus puissante que la Lyonnaise, a réalisé le match quasiment parfait sur sa mise en jeu avec 10 aces et 81 % de réussite derrière sa première balle. Au prochain tour, Brady défiera Angelique Kerber pour une place en quarts de finale. Il ne reste désormais plus qu’Alizé Cornet en lice dans le tableau féminin de l’US Open.