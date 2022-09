Invitée par la rédac­tion de Stade 2, Caroline Garcia a répondu à Mats Wilander qui a expliqué derniè­re­ment que la Française n’avait pas de plan B quand son plan A ne fonc­tionne pas. Et la Lyonnaise n’y est pas allée de main morte.

« C’est drôle tous ces commen­taires. Quand je gagne contre Gauff personne n’est venue me dire qu’il fallait que je change quelque chose. Mats a été un grand joueur, il n’y a pas de problèmes mais je me souviens que plusieurs années, j’ai cherché un plan B et cela m’a fait plonger au clas­se­ment donc le plan B en fait c’est d’amé­liorer mon plan A. »