Caroline Garcia (29 ans en octobre) et Ons Jabeur (28 ans) ont un peu moins d’un an d’écart. Elles se connaissent très bien puis­qu’elles se sont affron­tées siix fois chez les juniors et sur le circuit prin­cipal (US Open 2019 et Open d’Australie 2020), à chaque fois en Grand Chelem. La Tunisienne s’est tout le temps imposée.

La Française sait que cette demi‐finale de l’US Open sera une oppo­si­tion de styles et que son adver­saire va tout faire pour la gêner avec ses variations.

« C’est clair qu’elle m’a privée de quelques titres du Grand Chelem chez les juniors. C’était très rare de jouer quel­qu’un qui faisait autant d’amor­ties et autant de slices avec son revers. Elle mettait beau­coup d’ef­fets dans ses balles. C’était déjà piégeux de jouer contre elle. Maintenant, ça l’est encore plus. Elle est Top 5 mondiale, elle a fait finale à Wimbledon. Elle s’est beau­coup améliorée. C’est un gros défi », a analysé Caro’ en confé­rence de presse.

Elle n’avait jamais battu non plus Alison Riske et Coco Gauff avant de le faire en huitièmes et en quarts. Dans cette forme actuelle, la récente lauréate du tournoi de Cincinnati aura ses chances. Rendez‐vous dans la nuit de jeudi à vendredi (aux alen­tours de 1h du matin, heure fran­çaise) pour le début du match. En jeu, une place en finale de Grand Chelem.