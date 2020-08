Auteur d’un début d’année fracassant sur terre battue en remportant coup sur coup l’ATP 250 de Cordoba et l’ATP 500 de Rio de Janeiro, Cristian Garin a mal vécu l’interruption de la saison. Confiné trois mois au Chili, dans son pays natal, sans son entraîneur, le 18e mondial a trouvé le temps long avant de retrouver les courts et son coach à Miami depuis plusieurs semaines. S’il espère que l’US Open aura lieu, il ne serait pas vraiment surpris en cas d’annulation au dernier moment : « Je ne serais pas surpris si l’US Open est annulé. J’aurais aimé que tout le monde soit présent, mais il est compréhensible que certains ne veulent pas venir. J’espère malgré tout que le tournoi va se jouer et je me prépare donc à 100 % », a-t-il ajouté.