Ce samedi soir à l’oc­ca­sion du 3e tour de l’US Open, Richard Gasquet va retrouver sa bête noire : Rafael Nadal. Il a perdu ses 17 matchs contre le Majorquin sur le circuit ATP. Il n’a même plus gagné le moindre set contre l’homme aux 22 titres du Grand Chelem depuis une défaite à Toronto en 2008.

Le Biterrois assume et garde espoir de mettre fin à cette longue série. « 17–0, c’est affreux, ça ne me fait pas marrer, je ne suis pas fier de cette stat, mais il faut la porter. Je n’ai pas une énorme chance mais bon, il faut y croire, respecter le truc. On a 36 ans tous les deux, c’est fabu­leux pour moi de pouvoir le rejouer à ce stade de ma carrière », a déclaré Ritchie dans des propos rapportés par L’Equipe.