Les joueurs doivent composer avec une chaleur presque étouf­fante et une humi­dité impor­tante à Flushing Meadows. Richard Gasquet avait prévu large : il a bien fait car il est venu à bout de toute sa pano­plie de rechange lors de son entrée en lice contre Taro Daniel (victoire en quatre sets) !

« C’est très dur. J’ai pris une quin­zaine de chemises pour jouer le match, six ou sept paires de chaus­settes, trois paires de chaus­sures et j’ai quasi­ment tout utilisé. Quand tu arrives là, tu sais que tu vas souf­frir, que ça va être dur mais c’était la même chose pour l’ad­ver­saire, il avait beau­coup de mal aujourd’hui (mardi). Ce sont des matches de Grand Chelem, il faut de l’ex­pé­rience. Et j’avais réussi à faire quatre matches la semaine dernière avec un physique qui a bien tenu donc ça m’a donné confiance pour ce premier tour », a confié le Biterrois en confé­rence de presse.

Il affron­tera le Serbe Miomir Kecmanovic (36e) au 2e tour de cet US Open 2022.