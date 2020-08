Dans son entretien très complet donné à L’Equipe, Richard Gasquet joue presque le rôle de porte parole de l’ATP. Selon lui, tout peut bien se passer si les joueurs ont bien compris qu’aucun écart ne pourra être toléré. « Il y aura des déçus, mais l’intérêt général, c’est de jouer. Mais le protocole devra être drastique. Il faudra respecter le truc à la lettre, être à l’hôtel et au club sans bouger une oreille. Et qu’il y ait des amendes si tu sors, si tu fais le con. Le premier qui fait ça, c’est dehors. À toi de choisir si tu te sens d’y aller, personne ne te met un couteau sous la gorge » a déclaré le Biterrois.

Richie est donc prêt aussi à faire certains « sacrifices » alors que l’US Open a une place particulière dans la saison d’habitude : « Je ne vais pas me régaler mais c’est une fois dans une vie. Ce n’est pas drôle mais c’est comme ça. Ça ne me fait pas peur, pas du tout. C’est sûr que quand on fait l’US Open, on préfère dormir à Manhattan, aller au resto le soir. »