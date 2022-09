Malade entre le 1er et le 2e tour à l’US Open, Richard Gasquet ne respi­rait pas la séré­nité avant d’en­trer sur le court. Mais heureu­se­ment, les condi­tions venteuses et rapides, qu’il affec­tionne parti­cu­liè­re­ment, l’ont poussé à aller cher­cher une belle victoire avec un style parti­cu­liè­re­ment offensif contre Miomir Kecmanovic (6−2, 6–4, 4–6, 6–4, en 2h50 de jeu). Au courage.

« J’étais un peu obligé. Après le premier tour, j’ai pris une inso­la­tion, le soir, j’étais mort et je n’ai pas bouffé pendant deux jours. Avant le match, j’avais de très mauvaises sensa­tions. En entrant sur le court, je me suis dit vrai­ment, il faut que j’at­taque, que j’ar­rive à prendre la balle un peu plus tôt. La rapi­dité du court m’a fait beau­coup de bien, tu avais l’im­pres­sion d’être un peu sur herbe. J’ai bien joué au tennis. Ça a été un gros match, j’ai bien tapé et j’ai mieux servi que d’ha­bi­tude », a confié après la rencontre le Biterrois dans des propos rapportés par L’Equipe.

Le 91e mondial peut désor­mais se préparer à affronter Rafael Nadal. Il ne l’a pour le moment jamais battu sur le circuit ATP en 17 confrontations.