Grâce à sa victoire contre Miomir Kecmanovic, malgré une prépa­ra­tion du match tron­quée, Richard Gasquet s’offre le droit de défier Rafael Nadal pour la 18e fois. Il n’a pour le moment jamais gagné face à l’Espagnol sur le circuit ATP. Mais le Français ne déses­père pas. Il pense qu’il a des raisons d’y croire !

« C’est un kiff quand même. J’espère récu­pérer. On a 36 ans mais on n’est pas égaux niveau récu­pé­ra­tion. Gagner deux Grands Chelems cette saison, c’est incroyable, un des plus grands exploits du sport. J’y vais pour faire un grand match. Pour une fois, faire autre chose. Il a eu un peu mal aux abdos derniè­re­ment, on ne sait jamais. En Australie, si Shapovalov ne fait pas le con, il peut gagner. A Wimbledon, il se fait mal aux abdos. Il faut respecter le jeu et y aller pour gagner », a déclaré Ritchie.

Rendez‐vous samedi !