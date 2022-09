Forcément abattu après sa lourde défaite face à Rafael Nadal au troi­sième tour de l’US Open, Richard Gasquet, après avoir évoqué ses grandes diffi­cultés sur le court, a égale­ment parlé de son adver­saire contre lequel il n’ar­rive jamais à deve­lopper un minimum de jeu. Ce n’est donc pas un hasard s’il a concédé sa 18e défaite de rang en autant de rencontre face à l’homme aux 22 tour­nois du Grand Chelem.

« Il est bien plus fort que moi, il annule vrai­ment toutes mes forces et à aucun moment je n’arrive à avoir un peu de stra­tégie, un peu d’air. J’ai réussi à me relâ­cher au troi­sième. Ça reste incroyable. Dès qu’il sert, il se place à une vitesse folle. Je n’ai pas le style de jeu pour l’embêter. Il faut un gros serveur, quel­qu’un qui l’agresse. C’est dur pour moi de faire quoique ce soit. C’est fou ce qu’il arrive à réaliser sur le court. C’est incroyable… mais bon c’est comme ça. »