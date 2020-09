Battu au deuxième tour de l’US Open par Alex De Minaur, Richard Gasquet est revenu sur l’information selon laquelle les joueurs qui ont été en contact rapproché avec Benoît Paire, dont lui-même, pourraient être retenus en quarantaine jusqu’au 12 septembre : « Pour le moment, j’attends, a déclaré le Français dans son interview d’après-match. Je n’ai bien sûr pas envie de passer neuf jours ici, donc on attend de voir et évidemment que ça m’inquiète. Ce n’est pas une nouvelle très agréable, je ne peux pas trop en dire encore, je n’ai pas de nouvelles. Je préfèrerais rentrer à la maison. »

« Tout ce que je sais c’est que j’ai perdu en quatre sets et que je voudrais bien rentrer a Paris »

« Je me concentrais sur le match, on entend des trucs de partout, c’est le propre d’une affaire, ça parle, ça parle. J’attends des nouvelles des autorités compétentes, je n’étais pas dans ce truc-la, maintenant ce n’est pas la même chose, a lancé Gasquet un brin agacé. Je ne sais pas si je suis en colère, je ne sais pas, j’attends. Tout ce que je sais c’est que j’ai perdu en quatre sets et que je voudrais bien rentrer a Paris, le vol d’air France, j’aimerais bien le prendre ce soir. » On peut le comprendre.