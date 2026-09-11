Demi‐finaliste à Toronto et lauréate à Cincinnati avant l’US Open, Coco Gauff n’avait qu’un seul objectif sur ce dernier Grand Chelem de la saison : remporter le tournoi.
Mais comme au Canada, l’Américaine est tombée sur os nommé Elena Rybakina. En conférence de presse, elle a fait part de sa grande déception.
« Pour l’instant, c’est vraiment dur. Mon père est venu me voir et m’a dit : ‘Tu as accompli tellement de grandes choses cet été’. Et moi, je lui au répondu : ‘Je m’en fous de l’été’. C’est là‐dessus que je me concentre en ce moment. C’est mon objectif. Je veux être un joueuse régulière. Je veux me donner le plus d’occasions possible de soulever le trophée. Mais oui, ça fait mal. Tout ça, c’est génial, mais je pense que la compétitrice en moi… C’est le tournoi où je veux vraiment briller. J’ai bien joué, mais c’est celui‐là où on veut repartir avec la victoire. Mais c’est sans aucun doute une expérience enrichissante. J’espère continuer à me mettre en position de gagner, je l’espère. »
Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 17:48