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Gauff, après sa défaite contre Rybakina : « Mon père est venu me voir et m’a dit : ‘Tu as accompli telle­ment de choses cet été’. Je lui ai répondu : ‘Je m’en fous de l’été’ »

Par
Thomas S
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Demi‐finaliste à Toronto et lauréate à Cincinnati avant l’US Open, Coco Gauff n’avait qu’un seul objectif sur ce dernier Grand Chelem de la saison : remporter le tournoi. 

Mais comme au Canada, l’Américaine est tombée sur os nommé Elena Rybakina. En confé­rence de presse, elle a fait part de sa grande déception. 

« Pour l’instant, c’est vrai­ment dur. Mon père est venu me voir et m’a dit : ‘Tu as accompli telle­ment de grandes choses cet été’. Et moi, je lui au répondu : ‘Je m’en fous de l’été’. C’est là‐dessus que je me concentre en ce moment. C’est mon objectif. Je veux être un joueuse régu­lière. Je veux me donner le plus d’occasions possible de soulever le trophée. Mais oui, ça fait mal. Tout ça, c’est génial, mais je pense que la compé­ti­trice en moi… C’est le tournoi où je veux vrai­ment briller. J’ai bien joué, mais c’est celui‐là où on veut repartir avec la victoire. Mais c’est sans aucun doute une expé­rience enri­chis­sante. J’espère conti­nuer à me mettre en posi­tion de gagner, je l’espère. »

Publié le vendredi 11 septembre 2026 à 17:48

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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