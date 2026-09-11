Demi‐finaliste à Toronto et lauréate à Cincinnati avant l’US Open, Coco Gauff n’avait qu’un seul objectif sur ce dernier Grand Chelem de la saison : remporter le tournoi.

Mais comme au Canada, l’Américaine est tombée sur os nommé Elena Rybakina. En confé­rence de presse, elle a fait part de sa grande déception.

« Pour l’instant, c’est vrai­ment dur. Mon père est venu me voir et m’a dit : ‘Tu as accompli telle­ment de grandes choses cet été’. Et moi, je lui au répondu : ‘Je m’en fous de l’été’. C’est là‐dessus que je me concentre en ce moment. C’est mon objectif. Je veux être un joueuse régu­lière. Je veux me donner le plus d’occasions possible de soulever le trophée. Mais oui, ça fait mal. Tout ça, c’est génial, mais je pense que la compé­ti­trice en moi… C’est le tournoi où je veux vrai­ment briller. J’ai bien joué, mais c’est celui‐là où on veut repartir avec la victoire. Mais c’est sans aucun doute une expé­rience enri­chis­sante. J’espère conti­nuer à me mettre en posi­tion de gagner, je l’espère. »