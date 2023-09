Menée un set à zéro par Aryna Sabalenka en finale de l’US Open avant d’in­verser la situa­tion pour remporter son premier titre du Grand Chelem, à 19 ans, Coco Gauff l’a joué à l’ex­pé­rience. En confé­rence de presse, elle a en effet expliqué l’im­por­tance de son passage aux toilettes.

« Ça ne pouvait pas être plus drama­tique. Après le premier set, je suis allée aux toilettes… et j’y suis allée parce que j’étais nerveuse. En me lavant les mains, je me suis aspergé le visage et je me suis dit : ‘Allez, il faut repartir de zéro’. Je suis arrivée pour jouer ce match comme n’im­porte quel autre match. Je n’étais pas plus nerveuse que ça. Elle, elle jouait un très bon tennis et je savais que ce match serait un casse‐tête. Alors je suis vrai­ment ravie de ce résultat. »