La talentueuse et très prometteuse Cori Gauff a été éliminée ce lundi dès le premier tour. Une défaite (6-3, 5-7, 6-4) face à une joueuse expérimentée et tête de série, Anastasija Sevastova.

La jeune américaine était déçue en conférence de presse d’après-match, mais pas abattue.

« Le principal était d’accumuler des matchs, d’acquérir de l’expérience. C’est ce dont j’ai besoin sur le circuit. Je joue contre des personnes plus âgées qui ont traversé des situations plus difficiles que moi. Je pense que le plus important est que j’ai besoin d’expérience. Les défaites font mal en ce moment. Je veux dire, je suis déçu. Je vais m’entraîner à nouveau demain et j’espère faire de mon mieux en double, puis me préparer pour l’Europe. Je retourne au travail et je me prépare pour Roland Garros », a-t-elle assuré.