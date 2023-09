Impressionnante de courage et de volonté, Coco Gauff fait tomber la prochaine numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka en finale de l’US Open et remporte chez elle aux Etats‐Unis son premier titre en Grand Chelem, à seule­ment 19 ans.

Le toit du mythique court Arthur Ashe fermé, les cris de Sabalenka réson­naient encore plus qu’à l’ac­cou­tumée. Elle frap­pait tout de suite très fort, quitte à commettre beau­coup de fautes et quelques doubles… Acculée et constam­ment sur la défense, elle ne pouvait résister notam­ment en raison de la fébri­lité de son coup droit.

Dans le premier jeu du deuxième set, la jeune améri­caine, toujours tendue, sauvait tout de suite deux balles de break. Et Sabalenka allait fina­le­ment lui donner confiance en lui offrant de nombreux points sur des balles pour­tant neutres, dans le carré de service.

Impressionnante en défense, Coco rame­nait un nombre incal­cu­lable de balles et frus­trait son adver­saire. De plus en plus solide, elle surpre­nait Sabalenka avec quelques coups bien sentis. Les atti­tudes avaient changé : la Biélorusse semblait inquiète, Coco sereine et concentrée.

Pourtant, la tactique de Sabalenka ne chan­geait pas. Elle conti­nuait d’avancer, de forcer et… de donner. Elle allait finir le match avec 46 fautes directes au comp­teur. Beaucoup trop pour battre l’épa­tante Coco Gauff. Cette dernière ne faisait que monter en puis­sance et trem­blait à peine après le temps mort médical de Sabalenka, à 4–1 dans la troi­sième manche. Elle concluait en beauté dans une ambiance folle.

L’Américaine tombait au sol. Elle s’im­po­sait en trois sets : 2–6, 6–3, 6–2, en 2h04 de jeu. Elle concluait une tournée améri­caine impres­sion­nante de la plus belle des manières, avec ce succès dès sa deuxième finale en Grand Chelem après Roland‐Garros 2022. Déjà sur le circuit depuis plusieurs années, elle rempor­tait le 6e titre de sa jeune carrière.