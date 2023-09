Un an après s’être incliné en quarts de finale face à Caroline Garcia, Cori Gauff est de retour au même stade de la compé­ti­tion lors de cette édition 2023 de l’US Open.

Face à la reve­nante et bluf­fante Caroline Wozniacki, sortie de sa retraite de trois ans il y a seule­ment deux petits mois, l’Américaine a vrai­ment dû s’employer pour éviter une déconvenue.

Après un premier set rela­ti­ve­ment maîtrisé, elle a ensuite eu beau­coup plus de mal à main­tenir son niveau et a logi­que­ment concédé la deuxième manche. Breakée d’en­trée de de troi­sième set, le Arthur Ashe a retenu son souffle jusqu’à que la locale se mette enfin à jouer pour fina­le­ment aligner six jeux de rang : 6–3, 3–6, 6–1, après 2h de jeu.

Pour rejoindre le dernier carré à Flushing Meadows, Cori Gauff pour­rait retrouver la numéro une mondiale, Iga Swiatek, qu’elle vient de battre pour la première fois à Cincinnati après sept défaite de rang. Mais pour cela, la Polonaise devra battre Jelena Ostapenko (pas ava,t 3h du matin), invaincue face à cette dernière après trois confrontations…