Connu pour être le petit ami d’Aryna Sabalenka et le fondateur de l’entreprise, Oakberry, Georgios Frangulis a récemment fait parler de lui, particulièrement en France où il a décidé d’investir dans le club de football du Mans FC avec notamment Novak Djokovic.
Récemment interrogé par nos confrères de Clay, Frangulis a évoqué cet investissement et son admiration pour le joueur serbe.
« Novak a toujours été mon idole, bien avant que nous ne devenions amis. Je l’ai toujours admiré pour ses exploits. Lorsque l’opportunité d’investir au Mans s’est présentée, j’ai fait appel à des investisseurs qui avaient beaucoup de sens. Puisque nous parlons d’investissement sportif, je dirais que Novak est le GOAT en termes d’état d’esprit et d’acuité en tant qu’athlète. Il a tout de suite été séduit par le projet. C’était une évidence. Felipe Massa et Kevin Magnussen nous ont également rejoints, ce qui correspond parfaitement à l’héritage du Mans et de sa célèbre course. J’adore côtoyer Novak et apprendre de lui. Et je pense que c’est bon pour lui aussi. Il a passé toute sa vie sur un court de tennis, alors explorer de nouveaux domaines est passionnant pour lui. Il est très à l’écoute, très curieux des affaires, de la politique, de tout. C’est pourquoi toute conversation avec lui est toujours intéressante et amusante. »
Publié le mardi 2 septembre 2025 à 16:36