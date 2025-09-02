Connu pour être le petit ami d’Aryna Sabalenka et le fonda­teur de l’en­tre­prise, Oakberry, Georgios Frangulis a récem­ment fait parler de lui, parti­cu­liè­re­ment en France où il a décidé d’in­vestir dans le club de foot­ball du Mans FC avec notam­ment Novak Djokovic.

Récemment inter­rogé par nos confrères de Clay, Frangulis a évoqué cet inves­tis­se­ment et son admi­ra­tion pour le joueur serbe.

« Novak a toujours été mon idole, bien avant que nous ne deve­nions amis. Je l’ai toujours admiré pour ses exploits. Lorsque l’op­por­tu­nité d’in­vestir au Mans s’est présentée, j’ai fait appel à des inves­tis­seurs qui avaient beau­coup de sens. Puisque nous parlons d’in­ves­tis­se­ment sportif, je dirais que Novak est le GOAT en termes d’état d’es­prit et d’acuité en tant qu’ath­lète. Il a tout de suite été séduit par le projet. C’était une évidence. Felipe Massa et Kevin Magnussen nous ont égale­ment rejoints, ce qui corres­pond parfai­te­ment à l’hé­ri­tage du Mans et de sa célèbre course. J’adore côtoyer Novak et apprendre de lui. Et je pense que c’est bon pour lui aussi. Il a passé toute sa vie sur un court de tennis, alors explorer de nouveaux domaines est passion­nant pour lui. Il est très à l’écoute, très curieux des affaires, de la poli­tique, de tout. C’est pour­quoi toute conver­sa­tion avec lui est toujours inté­res­sante et amusante. »