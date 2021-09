Le coach de Daniil Medvedev a accordé à l’Equipe, un petit entre­tien où il fait le bilan du parcours de son joueur lors de cet US Open 2021.

« Il est domi­na­teur, c’est le mot. Après, il faut rela­ti­viser dans le mesure où il a joué des adver­saires qui n’ont pas réussi à l’emmener – et tant mieux‐ dans ses retran­che­ments. Tant mieux car on arrive à un moment où la pente va se durcir. C’est là qu’il faut être en pleine posses­sion de ses ressources pour pouvoir jouer son meilleur tennis. Il est prêt à y aller, mais ils faut voir comment il y répondra. En Australie, il avait été dans cette dynamique‐là avec un quart et une demie de très, très haut niveau » a expliqué son coach.

Selon Gilles, son poulain ne pourra se satis­faire qu’en soule­vant le trophée : « Il n’y a pas d’émo­tions parti­cu­lières d’être en demies. Ce qui pour­rait le satis­faire, c’est gagner le tournoi. C’est ça qui nous motive »