En atten­dant les matchs de Gaël Monfils, Arthur Rinderknech et Arthur Fils, respec­ti­ve­ment contre Andrey Rublev, Matteo Berrettini et Matteo Arnaldi, deux joueurs fran­çais sont déjà quali­fiés pour le troi­sième tour : Adrian Mannarino et Benjamin Bonzi.

De quoi enthou­siasmer Gilles Simon, auteur d’une prédic­tion allé­chante pour le clan tricolore.

« Je le sens bien cet US Open (…) Pour les fran­çais en général. Il y a une partie de tableau très ouverte. On a beau­coup de fran­çais sur la ligne de départ. A chaque Grand Chelem un joueur trans­perce le tableau (il y a plus de place). Et je sens que cette fois il peut être Français », a écrit le « prof » sur Twitter.

Pour une place en huitièmes de finale, Mannarino défiera Frances Tiafoe tandis que Bonzi affron­tera Dominic Stricker, tombeur de Stefanos Tsitsipas.