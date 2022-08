Gilles Simon et son humour légendaire : « Je n’ai jamais douté. A aucun moment. J’étais absolument sûr et certain qu’il gagnerait ce match »

Pour l’ul­time tournoi du Grand Chelem de sa carrière, Gilles Simon s’offre une belle émotion. Mené 6–2, 5–2, 30–15 double break par l’Américain Michael Mmoh au premier tour des quali­fi­ca­tions de l’US Open, le Niçois s’est fina­le­ment imposé 2–6, 7–5, 6–1, en 2h35 de jeu.

Il n’a pas tardé à commenter cette remon­tada sur Twitter avec son sens de l’hu­mour et son honnê­teté habituels.

« Je n’ai jamais douté. A aucun moment. J’étais abso­lu­ment sûr et certain qu’il gagne­rait ce match. Comme quoi. Allez on va dire que ça annule celui de Giron à Bercy », a écrit Gillou, qui fait réfé­rence à sa défaite 6–7, 6–4, 7–5 au 1er tour des quali­fi­ca­tions à Bercy en octobre 2021 alors qu’il menait 5–1, 40–0 au troi­sième set.

Je n’ai jamais douté. A aucun moment. J’étais abso­lu­ment sûr et certain qu’il gagne­rait ce match. Comme quoi 😄

Allez on va dire que ça annule celui de Giron à Bercy — Gilles SIMON (@GillesSimon84) August 24, 2022

A deux matchs d’ob­tenir un ticket pour le tableau prin­cipal de l’US Open, Simon va désor­mais affronter l’Italien Matteo Arnaldi (188e).