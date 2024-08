Après une inter­view où il avait annoncé vouloir viser le dernier carré à Wimbledon en 2025, Giovanni est vite revenu sur terre. Battu aisé­ment par par l’Argentin Tomas Martin Etcheverry (6−4, 6–2, 6–3), le Tricolore accuse le coup. Il avoue s’être vu trop « beau » comme il l’a expliqué au journal l’Equipe.

« Je n’ai pas été présent au service et au retour, même dans le jeu, je ne prenais pas de plaisir à dévoiler le plan qu’on devait faire. J’ai mis neuf jeux, je me suis fait exploser. Quand on a énor­mé­ment d’am­bi­tion et qu’on fait un match comme ça, ça fait mal, après c’est la carrière d’un joueur de tennis, il y a des hauts et des bas. Il y a juste à fermer sa bouche et repartir à l’en­traî­ne­ment, réflé­chir comment s’amé­liorer et faire mieux »