Le jeune espoir trico­lore a donné un entre­tien à nos confrères de l’Equipe et l’on peut dire qu’il ne manque pas d’au­dace. Giovanni revient sur son expe­rience à Londres, et l’on peut dire qu’il s’en­flamme un peu.

« J’avais adoré la saison sur gazon. Les condi­tions étaient parfaites pour moi. J’avais adoré jouer au Queen’s (défaite en huitièmes). Wimbledon, je dirais que c’était le meilleur tournoi de ma saison. Mais, il fallait passer à autre chose et ne pas oublier que j’étais venu en tant que lucky loser, sans aucune pres­sion. J’avais juste à prendre du plaisir. Mais après un Wimbledon comme ça, tu as des attentes. Je me dis que si j’y suis l’année prochaine, je viserai un dernier carré, pour­quoi pas une finale. En tout cas, ça m’a donné beau­coup d’es­poir et de confiance pour le reste de la saison »