Actuellement engagée à l’UTS de Patrick Mouratoglou, David Goffin a accordé un grand entretien à la RTBF pour faire le point sur la reprise du circuit qui est prévu pour le 14 août à Washington. « Le tennis va repartir, aux Etats-Unis, avec de très gros tournois. Il va y avoir 3 500 points à prendre en trois semaines, un mois, a rappelé le Belge. D’ici là, j’espère que la situation sanitaire se sera encore améliorée. »

A l’instar de nombreux joueurs européens, le Liégeois n’a pas encore pris sa décision pour sa participation à l’US Open : « On est encore en train d’en discuter avec mon staff (…) On remet tout sur la table, on revoit le programme. C’est clair qu’il y a un gros calendrier aux Etats-Unis et que j’ai évidemment envie de rejouer. J’ai envie de refaire des tournois après une période aussi longue sans compétitions. On prendra une décision dans les joueurs qui viennent (…) C’est du 50-50. Mais bon, on ajoute un petit plus, j’ai quand même envie d’y aller, de rejouer. »

L’actuel dixième mondial est plutôt pour la décision qui a été prise d’organiser Cincinnati sur les installations de l’US Open : « J’aimais bien les conditions à Cincinnati. Là, on sera directement à New York, et c’est un tournoi idéal pour l’US Open. On sera sur les courts de l’US Open, et on enchaînera avec le Grand Chelem au même endroit. Ce n’est pas mal, de rester sur place, même si ça peut être long. Ce sera un gros tournoi de préparation, donc ça, c’est bien. »