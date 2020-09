David Goffin pouvait très vite être en danger face à Reilly Opelka. Mais le Belge a su très vite prendre la mesure de son adversaire et surtout lire son service qui reste l’arme principale de l’Américain. Il n’empêche que le Belge a reconnu que ce duel aurait pu être complètement différent si la foule avait été présente et derrière le joueur américain : « Sans le public, c’était évidemment des conditions complètement différentes. Surtout contre lui, je pense que c’était un avantage pour moi de jouer devant un stade vide car on ne sait jamais. Vous ressentez la pression, vous devez rester très concentré tout le match. Quand tu sens la pression de la foule sur ton épaule, tout le monde qui est derrière Reilly, ça aurait été plus dur j’en suis persuadé donc je pense que jouer dans un stade vide aujourd’hui était plus avantageux pour moi »