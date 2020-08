L’un des gros matchs de cette première journée d’US Open, c’est à coup sûr Alexander Zverev face à Kevin Anderson. Le match aura lieu aux alentours de 19h heure française sur le court Arthur Ashe.

Il y a grand danger pour l’Allemand, tête de série numéro 5 à New York. Il n’arrive pas en grande confiance après sa défaite dès son premier match face à Andy Murray au tournoi de Cincinnati.

Kevin Anderson et son gros service pourraient poser des problèmes à l’Allemand, qui est loin d’avoir hérité d’un tirage facile.

David Ferrer, son nouvel entraîneur, qui ne sera malgré tout pas présent aux Etats-Unis, reste optimiste : « Cet US Open est une belle opportunité pour le reste des joueurs car Rafa et Roger ne sont pas là. Au cours de la première semaine, après six mois sans compétition, on l’a vu à Cincinnati, il était logique et compréhensible qu’il y ait eu des surprises, mais je pense qu’à l’US Open tout va se stabiliser un peu plus », assurait-il dans une interview accordée à Punto de Break.