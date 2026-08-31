Absent quatre mois et demi à cause d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz a décidé de faire son retour en Grand Chelem, à l’US Open, avec un format en trois sets gagnants.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’ancien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est montré sceptique quant à cette décision et même pessimiste pour l’Espagnol, opposé au Russe Roman Safiullin (99e mondial) au premier tour.
« S’il joue, je pense qu’il risque probablement d’être éliminé dès le premier tour si Roman Safiullin ne se met pas la pression et ne nous étouffe pas sous la pression, mais il a toujours eu tendance à devenir un peu nerveux dans les moments décisifs. Il affronte Roman Safiullin au premier tour, un joueur qui a tendance à se crisper, surtout sur la volée de coup droit et sur les points importants. Ce joueur, depuis le fond du court, frappe magnifiquement la balle, possède un excellent retour de service et a réalisé un superbe parcours à Wimbledon cette année. Ce sera donc un véritable test pour Alcaraz. Je parie que Carlos va perdre au premier tour si Safiullin garde son sang‐froid. »
Publié le lundi 31 août 2026 à 14:26