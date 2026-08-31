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Greg Rusedski pessi­miste pour Carlos Alcaraz : « Je pense qu’il se fera éliminé dès le premier tour si son adver­saire ne se met pas la pression »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent quatre mois et demi à cause d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz a décidé de faire son retour en Grand Chelem, à l’US Open, avec un format en trois sets gagnants. 

Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Tennis365, l’an­cien numéro 4 mondial Greg Rusedski s’est montré scep­tique quant à cette déci­sion et même pessi­miste pour l’Espagnol, opposé au Russe Roman Safiullin (99e mondial) au premier tour. 

« S’il joue, je pense qu’il risque proba­ble­ment d’être éliminé dès le premier tour si Roman Safiullin ne se met pas la pres­sion et ne nous étouffe pas sous la pres­sion, mais il a toujours eu tendance à devenir un peu nerveux dans les moments déci­sifs. Il affronte Roman Safiullin au premier tour, un joueur qui a tendance à se crisper, surtout sur la volée de coup droit et sur les points impor­tants. Ce joueur, depuis le fond du court, frappe magni­fi­que­ment la balle, possède un excellent retour de service et a réalisé un superbe parcours à Wimbledon cette année. Ce sera donc un véri­table test pour Alcaraz. Je parie que Carlos va perdre au premier tour si Safiullin garde son sang‐froid. »

Publié le lundi 31 août 2026 à 14:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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