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Greg Rusedski sur Carlos Alcaraz, battu par Ben Shelton en quarts de finale : « Ce qu’il a fait est vrai­ment impressionnant »

Par
Thomas S
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Après avoir expliqué que Carlos Alcaraz avait commis une petite erreur tactique lors de sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a égale­ment tenu à souli­gner la perfor­mance excep­tionnel de l’Espagnol pour son premier tournoi de reprise après près de cinq mois d’absence. 

« Ce sont quelques points qui ont fait la diffé­rence dans le cinquième set. Shelton a légè­re­ment mieux joué les points les plus impor­tants ; cela s’explique aussi par le fait qu’Alcaraz a été éloigné des courts pendant quatre mois et demi. Ce que l’Espagnol a réalisé lors de sa première semaine de retour sur les courts était vrai­ment impressionnant. »

Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 16:46

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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