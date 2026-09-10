Après avoir expliqué que Carlos Alcaraz avait commis une petite erreur tactique lors de sa défaite contre Ben Shelton en quarts de finale de l’US Open, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, a également tenu à souligner la performance exceptionnel de l’Espagnol pour son premier tournoi de reprise après près de cinq mois d’absence.
« Ce sont quelques points qui ont fait la différence dans le cinquième set. Shelton a légèrement mieux joué les points les plus importants ; cela s’explique aussi par le fait qu’Alcaraz a été éloigné des courts pendant quatre mois et demi. Ce que l’Espagnol a réalisé lors de sa première semaine de retour sur les courts était vraiment impressionnant. »
Publié le jeudi 10 septembre 2026 à 16:46