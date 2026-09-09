Observateur trèq attentif de cette édition 2026 de l’US Open, Greg Rusedski n’a pas mis longtemps avant de diffuser un nouvel épisode de son podcast, Off Court with Greg, afin de revenir sur la victoire en cinq sets retentissante de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale.
Et selon l’ancien 4e joueur mondial, l’Espagnol aurait peut‐être mieux faire de s’inspirer de son grand rival, Jannik Sinner, concernant sa position au retour de service.
« Alcaraz se tenait en retrait en retour de service, tandis que Ben n’hésitait pas à avancer d’un pas. De plus, il montait souvent au filet. Heureusement, nous avons quelqu’un qui attaque le filet. Si vous voulez rester en fond de court face à Alcaraz, vous finirez presque à chaque fois par perdre. Nous pensions que Carlos jouait assez bien pour gagner, mais Shelton nous a prouvé le contraire et mérite d’être à nouveau en demi‐finale. Je pense que Carlos a commis une petite erreur tactique. Je ne veux pas être trop sévère, mais si tu laisses autant de temps à Shelton, en restant aussi en retrait, tu ne lui enlèves pas l’espace nécessaire pour frapper. Si on y réfléchit bien, cela offre beaucoup d’options à Shelton, car il peut servir et monter au filet ou tenter d’attaquer dès le premier coup. C’est pourquoi j’aimerais voir Carlos essayer, dans ce genre de situations, de se placer un peu plus en avant, comme le fait Sinner. Et c’est aussi pour cela que Sinner joue si bien contre Shelton : grâce à sa façon de lire le jeu, de s’avancer sur le court et de frapper la balle en anticipant. »
Publié le mercredi 9 septembre 2026 à 19:15