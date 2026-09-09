Observateur trèq attentif de cette édition 2026 de l’US Open, Greg Rusedski n’a pas mis long­temps avant de diffuser un nouvel épisode de son podcast, Off Court with Greg, afin de revenir sur la victoire en cinq sets reten­tis­sante de Ben Shelton contre Carlos Alcaraz en quarts de finale.

Et selon l’an­cien 4e joueur mondial, l’Espagnol aurait peut‐être mieux faire de s’ins­pirer de son grand rival, Jannik Sinner, concer­nant sa posi­tion au retour de service.

« Alcaraz se tenait en retrait en retour de service, tandis que Ben n’hésitait pas à avancer d’un pas. De plus, il montait souvent au filet. Heureusement, nous avons quelqu’un qui attaque le filet. Si vous voulez rester en fond de court face à Alcaraz, vous finirez presque à chaque fois par perdre. Nous pensions que Carlos jouait assez bien pour gagner, mais Shelton nous a prouvé le contraire et mérite d’être à nouveau en demi‐finale. Je pense que Carlos a commis une petite erreur tactique. Je ne veux pas être trop sévère, mais si tu laisses autant de temps à Shelton, en restant aussi en retrait, tu ne lui enlèves pas l’espace néces­saire pour frapper. Si on y réflé­chit bien, cela offre beau­coup d’options à Shelton, car il peut servir et monter au filet ou tenter d’attaquer dès le premier coup. C’est pour­quoi j’aimerais voir Carlos essayer, dans ce genre de situa­tions, de se placer un peu plus en avant, comme le fait Sinner. Et c’est aussi pour cela que Sinner joue si bien contre Shelton : grâce à sa façon de lire le jeu, de s’avancer sur le court et de frapper la balle en anticipant. »