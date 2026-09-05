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Grégoire Jacq, coach d’Arthur Gea, qui a un énorme coup à jouer : « Il se voit très haut. C’est un truc qui ne plaît pas trop en France, mais moi ça me plaît beau­coup. Et en plus d’une déter­mi­na­tion de dingue, ses qualités physiques sont impressionnantes »

Par
Thomas S
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1931
Australian Open - Melbourne - 22�12025

Un mois après avoir explosé aux yeux des fans en rempor­tant le premier titre ATP de sa carrière sur le 250 de Los Cabos, Arthur Gea a une oppor­tu­nité immense d’at­teindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem, à l’US Open.

D’abord sèche­ment battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions, puis placé dans le tableau prin­cipal en tant que tête de série suite au forfait de Casper Ruud, le Français a en plus vu son tableau s’ou­vrir suite à la défaite rocam­bo­lesque de Rafa Jodar.

Opposé donc ce samedi à l’Américain et 107e mondial, Michael Zheng, qu’il avait juste­ment battu lors de son épopée au Mexique, l’ac­tuel 87e mondial peut voir loin. C’est d’ailleurs son état d’es­prit à écouter l’un de ses deux coachs, Grégoire Jacq, qui s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe.

« Il se voit très haut. C’est un truc qui, parfois, ne plaît pas trop en France, mais moi ça me plaît beau­coup. En dehors de ça, j’ai vu un mec très calme. Déterminé, très sérieux, qui bosse et fait les choses bien. En plus d’une déter­mi­na­tion de dingue, ses qualités physiques sont impres­sion­nantes, confirme son co‐entraîneur. Il a le bon gabarit (1,80m, 72kg), très moderne. Il se déplace très bien. Il a beau­coup progressé là‐dessus. Je vois un mec qui ne se connaît pas encore, qui ne sait pas jusqu’où il peut aller sur les curseurs mais ça va venir avec le temps. »



Publié le samedi 5 septembre 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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