Un mois après avoir explosé aux yeux des fans en rempor­tant le premier titre ATP de sa carrière sur le 250 de Los Cabos, Arthur Gea a une oppor­tu­nité immense d’at­teindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem, à l’US Open.

D’abord sèche­ment battu au dernier tour des quali­fi­ca­tions, puis placé dans le tableau prin­cipal en tant que tête de série suite au forfait de Casper Ruud, le Français a en plus vu son tableau s’ou­vrir suite à la défaite rocam­bo­lesque de Rafa Jodar.

Opposé donc ce samedi à l’Américain et 107e mondial, Michael Zheng, qu’il avait juste­ment battu lors de son épopée au Mexique, l’ac­tuel 87e mondial peut voir loin. C’est d’ailleurs son état d’es­prit à écouter l’un de ses deux coachs, Grégoire Jacq, qui s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe.

« Il se voit très haut. C’est un truc qui, parfois, ne plaît pas trop en France, mais moi ça me plaît beau­coup. En dehors de ça, j’ai vu un mec très calme. Déterminé, très sérieux, qui bosse et fait les choses bien. En plus d’une déter­mi­na­tion de dingue, ses qualités physiques sont impres­sion­nantes, confirme son co‐entraîneur. Il a le bon gabarit (1,80m, 72kg), très moderne. Il se déplace très bien. Il a beau­coup progressé là‐dessus. Je vois un mec qui ne se connaît pas encore, qui ne sait pas jusqu’où il peut aller sur les curseurs mais ça va venir avec le temps. »







