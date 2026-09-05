Un mois après avoir explosé aux yeux des fans en remportant le premier titre ATP de sa carrière sur le 250 de Los Cabos, Arthur Gea a une opportunité immense d’atteindre la deuxième semaine d’un tournoi du Grand Chelem, à l’US Open.
D’abord sèchement battu au dernier tour des qualifications, puis placé dans le tableau principal en tant que tête de série suite au forfait de Casper Ruud, le Français a en plus vu son tableau s’ouvrir suite à la défaite rocambolesque de Rafa Jodar.
Opposé donc ce samedi à l’Américain et 107e mondial, Michael Zheng, qu’il avait justement battu lors de son épopée au Mexique, l’actuel 87e mondial peut voir loin. C’est d’ailleurs son état d’esprit à écouter l’un de ses deux coachs, Grégoire Jacq, qui s’est exprimé dans les colonnes de L’Équipe.
« Il se voit très haut. C’est un truc qui, parfois, ne plaît pas trop en France, mais moi ça me plaît beaucoup. En dehors de ça, j’ai vu un mec très calme. Déterminé, très sérieux, qui bosse et fait les choses bien. En plus d’une détermination de dingue, ses qualités physiques sont impressionnantes, confirme son co‐entraîneur. Il a le bon gabarit (1,80m, 72kg), très moderne. Il se déplace très bien. Il a beaucoup progressé là‐dessus. Je vois un mec qui ne se connaît pas encore, qui ne sait pas jusqu’où il peut aller sur les curseurs mais ça va venir avec le temps. »
Publié le samedi 5 septembre 2026 à 12:12